Ethereal (ETHEREAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00002019 $ 0,00002019 $ 0,00002019 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00002019$ 0,00002019 $ 0,00002019 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0001431$ 0,0001431 $ 0,0001431 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ethereal (ETHEREAL) canlı fiyatı --. ETHEREAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00002019 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ETHEREAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0001431, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ETHEREAL son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ethereal (ETHEREAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,87K$ 11,87K $ 11,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,87K$ 11,87K $ 11,87K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Ethereal piyasa değeri $ 11,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETHEREAL arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,87K.