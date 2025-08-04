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Etherfuse USTRY Fiyatı (USTRY)

Listelenmedi

Etherfuse USTRY (USTRY) Canlı Fiyat Grafiği

$1,04
$1,04$1,04
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Etherfuse USTRY (USTRY) Fiyatı

Etherfuse USTRY (USTRY), şu anda 1,04 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,26M USD piyasa değerine sahiptir. USTRY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Etherfuse USTRY Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,03
Etherfuse USTRY 24 saatlik fiyat değişimi
1,20M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Etherfuse USTRY (USTRY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Etherfuse USTRY / USD fiyat değişimi, $ +0,00029637.
Son 30 gün içerisinde, Etherfuse USTRY / USD fiyat değişimi, $ +0,0043476160.
Son 60 gün içerisinde, Etherfuse USTRY / USD fiyat değişimi, $ +0,0108733040.
Son 90 gün içerisinde, Etherfuse USTRY / USD fiyat değişimi, $ +0,0141320131195566.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00029637+%0,03
30 Gün$ +0,0043476160+%0,42
60 Gün$ +0,0108733040+%1,05
90 Gün$ +0,0141320131195566+%1,38

Etherfuse USTRY (USTRY) Fiyat Analizi

En güncel Etherfuse USTRY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,031
$ 1,031$ 1,031

$ 1,06
$ 1,06$ 1,06

$ 14,72
$ 14,72$ 14,72

-%0,55

+%0,03

+%0,01

Etherfuse USTRY (USTRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M

--
----

1,20M
1,20M 1,20M

Etherfuse USTRY (USTRY) Nedir?

Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.

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Etherfuse USTRY (USTRY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Etherfuse USTRY (USTRY) Token Ekonomisi

Etherfuse USTRY (USTRY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USTRY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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USTRY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USTRY / VND
27.367,6
1 USTRY / AUD
A$1,6016
1 USTRY / GBP
0,78
1 USTRY / EUR
0,8944
1 USTRY / USD
$1,04
1 USTRY / MYR
RM4,3992
1 USTRY / TRY
42,2968
1 USTRY / JPY
¥152,88
1 USTRY / ARS
ARS$1.411,124
1 USTRY / RUB
83,044
1 USTRY / INR
91,1144
1 USTRY / IDR
Rp17.049,1776
1 USTRY / KRW
1.436,4584
1 USTRY / PHP
59,5712
1 USTRY / EGP
￡E.50,3256
1 USTRY / BRL
R$5,72
1 USTRY / CAD
C$1,4248
1 USTRY / BDT
126,6512
1 USTRY / NGN
1.585,3656
1 USTRY / UAH
43,3888
1 USTRY / VES
Bs127,92
1 USTRY / CLP
$1.003,6
1 USTRY / PKR
Rs294,7776
1 USTRY / KZT
561,548
1 USTRY / THB
฿33,6544
1 USTRY / TWD
NT$31,0128
1 USTRY / AED
د.إ3,8168
1 USTRY / CHF
Fr0,832
1 USTRY / HKD
HK$8,1536
1 USTRY / MAD
.د.م9,4224
1 USTRY / MXN
$19,552
1 USTRY / PLN
3,8376
1 USTRY / RON
лв4,5552
1 USTRY / SEK
kr10,0464
1 USTRY / BGN
лв1,7472
1 USTRY / HUF
Ft357,8744
1 USTRY / CZK
22,0792
1 USTRY / KWD
د.ك0,3172
1 USTRY / ILS
3,536