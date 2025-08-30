Everybody (HOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00056991 24 sa Yüksek $ 0,00065226 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00164477 En Düşük Fiyat $ 0,0000118 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,31 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,45

Everybody (HOLD) canlı fiyatı $0,00057276. HOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00056991 ve en yüksek $ 0,00065226 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00164477, en düşük fiyatı ise $ 0,0000118 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOLD son bir saatte +%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,31 ve son 7 günde -%21,45 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Everybody (HOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,92M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,92M Dolaşım Arzı 27,78B Toplam Arz 27.780.713.256,829243

Şu anki Everybody piyasa değeri $ 15,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOLD arzı 27,78B olup, toplam arzı 27780713256.829243. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,92M.