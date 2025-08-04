Everyworld (EVERY) Nedir?

Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.

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Everyworld (EVERY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Everyworld (EVERY) Token Ekonomisi

Everyworld (EVERY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EVERY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!