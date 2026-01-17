Bugünkü Evmos Fiyatı

Bugünkü Evmos (EVMOS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,21 değişim gösterdi. Mevcut EVMOS / USD dönüşüm oranı EVMOS başına $ 0 şeklindedir.

Evmos, şu anda piyasa değeri açısından $ 367.995 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 512,69M EVMOS şeklindedir. Son 24 saat içinde EVMOS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,84 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EVMOS, son bir saatte +%10,58 ve son 7 günde -%25,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Evmos (EVMOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 368,00K$ 368,00K $ 368,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 717,77K$ 717,77K $ 717,77K Dolaşım Arzı 512,69M 512,69M 512,69M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Evmos piyasa değeri $ 368,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EVMOS arzı 512,69M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 717,77K.