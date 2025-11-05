BorsaDEX+
Bugünkü canlı Fallenchungus pinheads fiyatı 0 USD. PINHEADS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PINHEADS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PINHEADS Hakkında Daha Fazla Bilgi

PINHEADS Fiyat Bilgileri

PINHEADS Nedir

PINHEADS Resmi Websitesi

PINHEADS Token Ekonomisi

PINHEADS Fiyat Tahmini

Fallenchungus pinheads Logosu

Fallenchungus pinheads Fiyatı (PINHEADS)

Listelenmedi

1 PINHEADS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%40,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:05:56 (UTC+8)

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00144179
$ 0,00144179$ 0,00144179

$ 0
$ 0$ 0

+%3,38

-%40,44

-%71,87

-%71,87

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) canlı fiyatı --. PINHEADS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PINHEADS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00144179, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PINHEADS son bir saatte +%3,38 değişim gösterdi, 24 saatte -%40,44 ve son 7 günde -%71,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Piyasa Bilgileri

$ 23,56K
$ 23,56K$ 23,56K

--
----

$ 24,19K
$ 24,19K$ 24,19K

973,78M
973,78M 973,78M

999.937.823,584735
999.937.823,584735 999.937.823,584735

Şu anki Fallenchungus pinheads piyasa değeri $ 23,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PINHEADS arzı 973,78M olup, toplam arzı 999937823.584735. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,19K.

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Fallenchungus pinheads / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fallenchungus pinheads / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fallenchungus pinheads / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fallenchungus pinheads / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%40,44
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Nedir?

Pinheads lore check this out and act accordingly

Every 100M+ coin on Pumpfun has already had its run — Pnut, Goat, Fwog, UFD, Michi, Troll, PFP …all mooners and honored by pumpfun via the app.

But one face never left the pumpfunapp landingpage. Unmoved. Unbonded. The meme that outlasted the market.

Fallenchungus. The MS Paint prophet of 2023. The only meme on Pumpfun’s front page that never sent.

To add up the original artist has literally posted the CA and deactivated his account with 600k followers and millions of impressions on viral tweets few minutes after which makes the story even more bullish.

If you search him or X or reddit you’ll find that he’s hella famous even on youtube with videos that has millions of views

Binance has posted our meme, Pump fun has posted our meme multiple times and bunch of huge accounts.

pinheads — time to join the 100M gang

3.4% supply is locked and it’s been holding strong chart for a week

Should break out and send hard soon once it gets the recognition it deserve

If you like cults and to bag work to millions and millions you should be in Pinheads

What’s more bullish that all top 10 holders have average entry of around 300k and holding since day 1 or 3

So this is ride or die type shit for everyone involved

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Resmi Websitesi

Fallenchungus pinheads Fiyat Tahmini (USD)

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Fallenchungus pinheads (PINHEADS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Fallenchungus pinheads için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Fallenchungus pinheads fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PINHEADS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Token Ekonomisi

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PINHEADS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Fallenchungus pinheads (PINHEADS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PINHEADS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PINHEADS / USD güncel fiyatı nedir?
PINHEADS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Fallenchungus pinheads varlığının piyasa değeri nedir?
PINHEADS piyasa değeri $ 23,56K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PINHEADS arzı nedir?
Dolaşımdaki PINHEADS arzı, 973,78M USD.
PINHEADS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PINHEADS, ATH fiyatı olan 0,00144179 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PINHEADS fiyatı (ATL) nedir?
PINHEADS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
PINHEADS işlem hacmi nedir?
PINHEADS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PINHEADS bu yıl daha da yükselir mi?
PINHEADS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PINHEADS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:05:56 (UTC+8)

