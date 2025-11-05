Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00144179$ 0,00144179 $ 0,00144179 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,38 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%40,44 Fiyat Değişimi (7 G) -%71,87 Fiyat Değişimi (7 G) -%71,87

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) canlı fiyatı --. PINHEADS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PINHEADS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00144179, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PINHEADS son bir saatte +%3,38 değişim gösterdi, 24 saatte -%40,44 ve son 7 günde -%71,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,56K$ 23,56K $ 23,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,19K$ 24,19K $ 24,19K Dolaşım Arzı 973,78M 973,78M 973,78M Toplam Arz 999.937.823,584735 999.937.823,584735 999.937.823,584735

Şu anki Fallenchungus pinheads piyasa değeri $ 23,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PINHEADS arzı 973,78M olup, toplam arzı 999937823.584735. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,19K.