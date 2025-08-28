fartcoin killer (BUTTPLUG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00025505 $ 0,00025505 $ 0,00025505 24 sa Düşük $ 0,0006504 $ 0,0006504 $ 0,0006504 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00025505$ 0,00025505 $ 0,00025505 24 sa Yüksek $ 0,0006504$ 0,0006504 $ 0,0006504 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00312277$ 0,00312277 $ 0,00312277 En Düşük Fiyat $ 0,00025505$ 0,00025505 $ 0,00025505 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%53,08 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

fartcoin killer (BUTTPLUG) canlı fiyatı $0,00029513. BUTTPLUG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00025505 ve en yüksek $ 0,0006504 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUTTPLUG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00312277, en düşük fiyatı ise $ 0,00025505 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUTTPLUG son bir saatte -%5,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%53,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

fartcoin killer (BUTTPLUG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 292,77K$ 292,77K $ 292,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 292,77K$ 292,77K $ 292,77K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.962.179,377336 999.962.179,377336 999.962.179,377336

Şu anki fartcoin killer piyasa değeri $ 292,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUTTPLUG arzı 999,96M olup, toplam arzı 999962179.377336. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 292,77K.