FEAR (FEAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0084547 $ 0,0084547 $ 0,0084547 24 sa Düşük $ 0,01169998 $ 0,01169998 $ 0,01169998 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0084547$ 0,0084547 $ 0,0084547 24 sa Yüksek $ 0,01169998$ 0,01169998 $ 0,01169998 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,88$ 3,88 $ 3,88 En Düşük Fiyat $ 0,00842753$ 0,00842753 $ 0,00842753 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,08

FEAR (FEAR) canlı fiyatı $0,00885663. FEAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0084547 ve en yüksek $ 0,01169998 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FEAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,88, en düşük fiyatı ise $ 0,00842753 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FEAR son bir saatte -%1,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,11 ve son 7 günde -%24,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FEAR (FEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 232,83K$ 232,83K $ 232,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 370,16K$ 370,16K $ 370,16K Dolaşım Arzı 26,25M 26,25M 26,25M Toplam Arz 41.739.201,62033058 41.739.201,62033058 41.739.201,62033058

Şu anki FEAR piyasa değeri $ 232,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEAR arzı 26,25M olup, toplam arzı 41739201.62033058. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 370,16K.