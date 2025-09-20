Bugünkü canlı FEAR fiyatı 0,00885663 USD. FEAR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. FEAR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı FEAR fiyatı 0,00885663 USD. FEAR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. FEAR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

FEAR Fiyatı (FEAR)

1 FEAR / USD Canlı Fiyatı:

$0,0088766
+%0,201D
USD
FEAR (FEAR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:07 (UTC+8)

FEAR (FEAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0084547
24 sa Düşük
$ 0,01169998
24 sa Yüksek

$ 0,0084547
$ 0,01169998
$ 3,88
$ 0,00842753
-%1,04

-%0,11

-%24,08

-%24,08

FEAR (FEAR) canlı fiyatı $0,00885663. FEAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0084547 ve en yüksek $ 0,01169998 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FEAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,88, en düşük fiyatı ise $ 0,00842753 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FEAR son bir saatte -%1,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,11 ve son 7 günde -%24,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FEAR (FEAR) Piyasa Bilgileri

$ 232,83K
--
$ 370,16K
26,25M
41.739.201,62033058
Şu anki FEAR piyasa değeri $ 232,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEAR arzı 26,25M olup, toplam arzı 41739201.62033058. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 370,16K.

FEAR (FEAR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, FEAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FEAR / USD fiyat değişimi, $ -0,0057337680.
Son 60 gün içerisinde, FEAR / USD fiyat değişimi, $ -0,0055129271.
Son 90 gün içerisinde, FEAR / USD fiyat değişimi, $ -0,01766560239668236.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,11
30 Gün$ -0,0057337680-%64,73
60 Gün$ -0,0055129271-%62,24
90 Gün$ -0,01766560239668236-%66,60

FEAR (FEAR) Nedir?

Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

FEAR (FEAR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

FEAR Fiyat Tahmini (USD)

FEAR (FEAR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? FEAR (FEAR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak FEAR için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

FEAR fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FEAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

FEAR (FEAR) Token Ekonomisi

FEAR (FEAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FEAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: FEAR (FEAR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü FEAR (FEAR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FEAR fiyatı, 0,00885663 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FEAR / USD güncel fiyatı nedir?
FEAR / USD güncel fiyatı $ 0,00885663. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
FEAR varlığının piyasa değeri nedir?
FEAR piyasa değeri $ 232,83K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FEAR arzı nedir?
Dolaşımdaki FEAR arzı, 26,25M USD.
FEAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FEAR, ATH fiyatı olan 3,88 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FEAR fiyatı (ATL) nedir?
FEAR, ATL fiyatı olan 0,00842753 USD değerine düştü.
FEAR işlem hacmi nedir?
FEAR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FEAR bu yıl daha da yükselir mi?
FEAR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FEAR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:07 (UTC+8)

