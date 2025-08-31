FEC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Ferretcoin Fiyatı (FEC)

Listelenmedi

1 FEC / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%13,401D
Ferretcoin (FEC) Canlı Fiyat Grafiği
Ferretcoin (FEC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00003704
24 sa Düşük
$ 0,00006668
24 sa Yüksek

$ 0,00003704
$ 0,00006668
$ 0,00006668
$ 0,00003704
-%2,98

-%13,42

--

--

Ferretcoin (FEC) canlı fiyatı $0,00004394. FEC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003704 ve en yüksek $ 0,00006668 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FEC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006668, en düşük fiyatı ise $ 0,00003704 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FEC son bir saatte -%2,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ferretcoin (FEC) Piyasa Bilgileri

$ 44,13K
--
$ 44,13K
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Ferretcoin piyasa değeri $ 44,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,13K.

Ferretcoin (FEC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%13,42
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ferretcoin (FEC) Nedir?

Ferret Coin ($FEC) traces its roots back to one of the earliest animal-themed memecoin ideas proposed on GitHub in 2013, making it a true pioneer of the meme economy. Revived by the community, Ferret Coin honors its playful beginnings while embracing modern crypto culture, blending nostalgia with innovation. With a strong meme identity and loyal supporters, it seeks to continue the original spirit of internet fun and decentralized creativity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Ferretcoin (FEC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ferretcoin Fiyat Tahmini (USD)

Ferretcoin (FEC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Ferretcoin (FEC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Ferretcoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Ferretcoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FEC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Ferretcoin (FEC) Token Ekonomisi

Ferretcoin (FEC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FEC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ferretcoin (FEC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Ferretcoin (FEC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FEC fiyatı, 0,00004394 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FEC / USD güncel fiyatı nedir?
FEC / USD güncel fiyatı $ 0,00004394. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Ferretcoin varlığının piyasa değeri nedir?
FEC piyasa değeri $ 44,13K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FEC arzı nedir?
Dolaşımdaki FEC arzı, 1,00B USD.
FEC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FEC, ATH fiyatı olan 0,00006668 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FEC fiyatı (ATL) nedir?
FEC, ATL fiyatı olan 0,00003704 USD değerine düştü.
FEC işlem hacmi nedir?
FEC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FEC bu yıl daha da yükselir mi?
FEC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FEC fiyat tahminine göz atın.
