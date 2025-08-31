Ferretcoin (FEC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003704 $ 0,00003704 $ 0,00003704 24 sa Düşük $ 0,00006668 $ 0,00006668 $ 0,00006668 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003704$ 0,00003704 $ 0,00003704 24 sa Yüksek $ 0,00006668$ 0,00006668 $ 0,00006668 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00006668$ 0,00006668 $ 0,00006668 En Düşük Fiyat $ 0,00003704$ 0,00003704 $ 0,00003704 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%13,42 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ferretcoin (FEC) canlı fiyatı $0,00004394. FEC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003704 ve en yüksek $ 0,00006668 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FEC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006668, en düşük fiyatı ise $ 0,00003704 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FEC son bir saatte -%2,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ferretcoin (FEC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 44,13K$ 44,13K $ 44,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 44,13K$ 44,13K $ 44,13K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ferretcoin piyasa değeri $ 44,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,13K.