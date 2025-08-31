Ferretcoin Fiyatı (FEC)
Ferretcoin (FEC) canlı fiyatı $0,00004394. FEC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003704 ve en yüksek $ 0,00006668 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FEC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006668, en düşük fiyatı ise $ 0,00003704 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FEC son bir saatte -%2,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Ferretcoin piyasa değeri $ 44,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,13K.
Gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ferretcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%13,42
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Ferret Coin ($FEC) traces its roots back to one of the earliest animal-themed memecoin ideas proposed on GitHub in 2013, making it a true pioneer of the meme economy. Revived by the community, Ferret Coin honors its playful beginnings while embracing modern crypto culture, blending nostalgia with innovation. With a strong meme identity and loyal supporters, it seeks to continue the original spirit of internet fun and decentralized creativity.
