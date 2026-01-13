Bugünkü FETCHR Fiyatı

Bugünkü FETCHR (FETCHR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut FETCHR / USD dönüşüm oranı FETCHR başına $ 0 şeklindedir.

FETCHR, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.013 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 918,99M FETCHR şeklindedir. Son 24 saat içinde FETCHR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FETCHR, son bir saatte -%1,26 ve son 7 günde -%73,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FETCHR (FETCHR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,01K$ 35,01K $ 35,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,01K$ 35,01K $ 35,01K Dolaşım Arzı 918,99M 918,99M 918,99M Toplam Arz 918.989.902,616421 918.989.902,616421 918.989.902,616421

Şu anki FETCHR piyasa değeri $ 35,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FETCHR arzı 918,99M olup, toplam arzı 918989902.616421. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,01K.