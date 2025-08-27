Figure Heloc Fiyatı (FIGR_HELOC)
-%0,00
-%0,00
--
--
Figure Heloc (FIGR_HELOC) canlı fiyatı $0,99624. FIGR_HELOC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,99624 ve en yüksek $ 0,996373 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIGR_HELOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,996373, en düşük fiyatı ise $ 0,99624 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FIGR_HELOC son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Figure Heloc piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIGR_HELOC arzı 0,00 olup, toplam arzı 12136348111.21. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,09B.
Gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.
Tarih (UTC+8)
Tür
|Bilgiler
08-25 21:14:39
|Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00
|Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
