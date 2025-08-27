FIGR_HELOC Hakkında Daha Fazla Bilgi

FIGR_HELOC Fiyat Bilgileri

FIGR_HELOC Whitepaper

FIGR_HELOC Resmi Websitesi

FIGR_HELOC Token Ekonomisi

FIGR_HELOC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Figure Heloc Logosu

Figure Heloc Fiyatı (FIGR_HELOC)

Listelenmedi

1 FIGR_HELOC / USD Canlı Fiyatı:

$0,99624
$0,99624$0,99624
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:06 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,99624
$ 0,99624$ 0,99624
24 sa Düşük
$ 0,996373
$ 0,996373$ 0,996373
24 sa Yüksek

$ 0,99624
$ 0,99624$ 0,99624

$ 0,996373
$ 0,996373$ 0,996373

$ 0,996373
$ 0,996373$ 0,996373

$ 0,99624
$ 0,99624$ 0,99624

-%0,00

-%0,00

--

--

Figure Heloc (FIGR_HELOC) canlı fiyatı $0,99624. FIGR_HELOC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,99624 ve en yüksek $ 0,996373 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIGR_HELOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,996373, en düşük fiyatı ise $ 0,99624 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIGR_HELOC son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 12,09B
$ 12,09B$ 12,09B

0,00
0,00 0,00

12.136.348.111,21
12.136.348.111,21 12.136.348.111,21

Şu anki Figure Heloc piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIGR_HELOC arzı 0,00 olup, toplam arzı 12136348111.21. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,09B.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Figure Heloc / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Nedir?

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Figure Heloc Fiyat Tahmini (USD)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Figure Heloc (FIGR_HELOC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Figure Heloc için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Figure Heloc fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FIGR_HELOC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Token Ekonomisi

Figure Heloc (FIGR_HELOC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FIGR_HELOC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Figure Heloc (FIGR_HELOC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Figure Heloc (FIGR_HELOC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FIGR_HELOC fiyatı, 0,99624 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FIGR_HELOC / USD güncel fiyatı nedir?
FIGR_HELOC / USD güncel fiyatı $ 0,99624. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Figure Heloc varlığının piyasa değeri nedir?
FIGR_HELOC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FIGR_HELOC arzı nedir?
Dolaşımdaki FIGR_HELOC arzı, 0,00 USD.
FIGR_HELOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FIGR_HELOC, ATH fiyatı olan 0,996373 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FIGR_HELOC fiyatı (ATL) nedir?
FIGR_HELOC, ATL fiyatı olan 0,99624 USD değerine düştü.
FIGR_HELOC işlem hacmi nedir?
FIGR_HELOC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FIGR_HELOC bu yıl daha da yükselir mi?
FIGR_HELOC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FIGR_HELOC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:06 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.