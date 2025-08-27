Figure Heloc (FIGR_HELOC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,99624 $ 0,99624 $ 0,99624 24 sa Düşük $ 0,996373 $ 0,996373 $ 0,996373 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,99624$ 0,99624 $ 0,99624 24 sa Yüksek $ 0,996373$ 0,996373 $ 0,996373 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,996373$ 0,996373 $ 0,996373 En Düşük Fiyat $ 0,99624$ 0,99624 $ 0,99624 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Figure Heloc (FIGR_HELOC) canlı fiyatı $0,99624. FIGR_HELOC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,99624 ve en yüksek $ 0,996373 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIGR_HELOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,996373, en düşük fiyatı ise $ 0,99624 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIGR_HELOC son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,09B$ 12,09B $ 12,09B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 12.136.348.111,21 12.136.348.111,21 12.136.348.111,21

Şu anki Figure Heloc piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIGR_HELOC arzı 0,00 olup, toplam arzı 12136348111.21. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,09B.