FintruX (FTX) Nedir?

Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.

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FintruX (FTX) Token Ekonomisi

FintruX (FTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!