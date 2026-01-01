Bugünkü Fire Horse Fiyatı

Bugünkü Fire Horse (FIREHORSE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,55 değişim gösterdi. Mevcut FIREHORSE / USD dönüşüm oranı FIREHORSE başına $ 0 şeklindedir.

Fire Horse, şu anda piyasa değeri açısından $ 45.439 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FIREHORSE şeklindedir. Son 24 saat içinde FIREHORSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIREHORSE, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%36,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fire Horse (FIREHORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 45,44K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,44K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

