Bugünkü Fireball Fiyatı

Bugünkü Fireball (FIREBALL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 19,98 değişim gösterdi. Mevcut FIREBALL / USD dönüşüm oranı FIREBALL başına $ 0 şeklindedir.

Fireball, şu anda piyasa değeri açısından $ 121.545 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 852,19M FIREBALL şeklindedir. Son 24 saat içinde FIREBALL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00202206 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIREBALL, son bir saatte -%4,97 ve son 7 günde +%26,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fireball (FIREBALL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,55K$ 121,55K $ 121,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,55K$ 121,55K $ 121,55K Dolaşım Arzı 852,19M 852,19M 852,19M Toplam Arz 852.192.217,780756 852.192.217,780756 852.192.217,780756

