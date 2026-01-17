Bugünkü first reply Fiyatı

Bugünkü first reply (SIRIUS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,78 değişim gösterdi. Mevcut SIRIUS / USD dönüşüm oranı SIRIUS başına $ 0 şeklindedir.

first reply, şu anda piyasa değeri açısından $ 92.974 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 965,30M SIRIUS şeklindedir. Son 24 saat içinde SIRIUS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01068814 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIRIUS, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde -%8,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

first reply (SIRIUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,97K$ 92,97K $ 92,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,97K$ 92,97K $ 92,97K Dolaşım Arzı 965,30M 965,30M 965,30M Toplam Arz 965.296.995,734897 965.296.995,734897 965.296.995,734897

Şu anki first reply piyasa değeri $ 92,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIRIUS arzı 965,30M olup, toplam arzı 965296995.734897. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,97K.