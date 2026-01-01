Bugünkü Fishwar Fiyatı

Bugünkü Fishwar (FISHW) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut FISHW / USD dönüşüm oranı FISHW başına $ 0 şeklindedir.

Fishwar, şu anda piyasa değeri açısından $ 82.695 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,23B FISHW şeklindedir. Son 24 saat içinde FISHW, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00185884 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FISHW, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fishwar (FISHW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,70K$ 82,70K $ 82,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 757,84K$ 757,84K $ 757,84K Dolaşım Arzı 6,23B 6,23B 6,23B Toplam Arz 57.076.697.777,0 57.076.697.777,0 57.076.697.777,0

