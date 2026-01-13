Bugünkü FIXI Fiyatı

Bugünkü FIXI (FIXI) fiyatı $ 0,00001267 olup, son 24 saatte % 33,18 değişim gösterdi. Mevcut FIXI / USD dönüşüm oranı FIXI başına $ 0,00001267 şeklindedir.

FIXI, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.136,15 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 953,69M FIXI şeklindedir. Son 24 saat içinde FIXI, $ 0,0000121 (en düşük) ile $ 0,00001943 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00024923 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001146 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIXI, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde -%48,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FIXI (FIXI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,14K$ 12,14K $ 12,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,14K$ 12,14K $ 12,14K Dolaşım Arzı 953,69M 953,69M 953,69M Toplam Arz 953.688.469,915026 953.688.469,915026 953.688.469,915026

