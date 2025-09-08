FLIPN (FPN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,000739 $ 0,000739 $ 0,000739 24 sa Düşük $ 0,00078203 $ 0,00078203 $ 0,00078203 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,000739$ 0,000739 $ 0,000739 24 sa Yüksek $ 0,00078203$ 0,00078203 $ 0,00078203 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00078203$ 0,00078203 $ 0,00078203 En Düşük Fiyat $ 0,000739$ 0,000739 $ 0,000739 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,92 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

FLIPN (FPN) canlı fiyatı $0,00077013. FPN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000739 ve en yüksek $ 0,00078203 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FPN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00078203, en düşük fiyatı ise $ 0,000739 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FPN son bir saatte -%0,92 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FLIPN (FPN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 380,55K$ 380,55K $ 380,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 385,07K$ 385,07K $ 385,07K Dolaşım Arzı 494,13M 494,13M 494,13M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki FLIPN piyasa değeri $ 380,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FPN arzı 494,13M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 385,07K.