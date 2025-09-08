FLIPN Fiyatı (FPN)
FLIPN (FPN) canlı fiyatı $0,00077013. FPN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000739 ve en yüksek $ 0,00078203 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FPN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00078203, en düşük fiyatı ise $ 0,000739 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FPN son bir saatte -%0,92 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki FLIPN piyasa değeri $ 380,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FPN arzı 494,13M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 385,07K.
Gün içerisinde, FLIPN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FLIPN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FLIPN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FLIPN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,32
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users. WELCOME TO THE ULTIMATE FLIPN Here, you can hype up your heroes with a or roast the clowns of society with a because nobody's off-limits! It's all about memes, laughs, and chaos - without the bad vibes. No hate. No racism. No discrimination. Just pure, unfiltered internet fun. Let the FLIPN begin! Our tokenomics support growth, rewards, and liquidity. Holders can stake, participate in governance, and enjoy long-term value. The token is created purely for fun, satire, and utility within this website. It holds no financial value, is not intended as an investment, and carries no guarantees of monetary gain. By using or interacting with this token, you acknowledge that it is strictly for entertainment and website-related purposes only. Please use responsibly and with a sense of humor!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-07 17:07:00
|Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
|09-07 12:25:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
|09-06 19:11:00
|Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
|09-06 06:54:00
|Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
|09-05 15:06:00
|Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
|09-05 12:39:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
