Bugünkü flopper Fiyatı

Bugünkü flopper (FLOP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 17,25 değişim gösterdi. Mevcut FLOP / USD dönüşüm oranı FLOP başına $ 0 şeklindedir.

flopper, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.721 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FLOP şeklindedir. Son 24 saat içinde FLOP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00108121 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLOP, son bir saatte -- ve son 7 günde +%24,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

flopper (FLOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,72K$ 25,72K $ 25,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,72K$ 25,72K $ 25,72K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki flopper piyasa değeri $ 25,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLOP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,72K.