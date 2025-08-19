Flyte AI (FLYTE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00174818 $ 0,00174818 $ 0,00174818 24 sa Düşük $ 0,00191245 $ 0,00191245 $ 0,00191245 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00174818$ 0,00174818 $ 0,00174818 24 sa Yüksek $ 0,00191245$ 0,00191245 $ 0,00191245 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00191245$ 0,00191245 $ 0,00191245 En Düşük Fiyat $ 0,00174818$ 0,00174818 $ 0,00174818 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,25 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Flyte AI (FLYTE) canlı fiyatı $0,00174725. FLYTE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00174818 ve en yüksek $ 0,00191245 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLYTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00191245, en düşük fiyatı ise $ 0,00174818 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLYTE son bir saatte -%2,81 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Flyte AI (FLYTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,75M$ 1,75M $ 1,75M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,75M$ 1,75M $ 1,75M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Flyte AI piyasa değeri $ 1,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLYTE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,75M.