Bugünkü ForeverMoney Fiyatı

Bugünkü ForeverMoney (SN98) fiyatı $ 1,23 olup, son 24 saatte % 4,04 değişim gösterdi. Mevcut SN98 / USD dönüşüm oranı SN98 başına $ 1,23 şeklindedir.

ForeverMoney, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.798.149 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,27M SN98 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN98, $ 1,16 (en düşük) ile $ 1,25 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,87 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,688752 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN98, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde +%2,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ForeverMoney (SN98) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,80M$ 2,80M $ 2,80M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,80M$ 2,80M $ 2,80M Dolaşım Arzı 2,27M 2,27M 2,27M Toplam Arz 2.265.941,960042717 2.265.941,960042717 2.265.941,960042717

Şu anki ForeverMoney piyasa değeri $ 2,80M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN98 arzı 2,27M olup, toplam arzı 2265941.960042717. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,80M.