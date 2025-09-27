Bugünkü canlı Fork Chain fiyatı 0 USD. FORK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. FORK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Fork Chain fiyatı 0 USD. FORK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. FORK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

FORK Hakkında Daha Fazla Bilgi

FORK Fiyat Bilgileri

FORK Resmi Websitesi

FORK Token Ekonomisi

FORK Fiyat Tahmini

Fork Chain Logosu

Fork Chain Fiyatı (FORK)

Listelenmedi

1 FORK / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%1,101D
mexc
USD
Fork Chain (FORK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:17:24 (UTC+8)

Fork Chain (FORK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00497353
$ 0,00497353$ 0,00497353

$ 0
$ 0$ 0

-%0,24

-%1,11

-%45,63

-%45,63

Fork Chain (FORK) canlı fiyatı --. FORK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00497353, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FORK son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,11 ve son 7 günde -%45,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fork Chain (FORK) Piyasa Bilgileri

$ 20,85K
$ 20,85K$ 20,85K

--
----

$ 20,85K
$ 20,85K$ 20,85K

999,73M
999,73M 999,73M

999.727.471,944969
999.727.471,944969 999.727.471,944969

Şu anki Fork Chain piyasa değeri $ 20,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORK arzı 999,73M olup, toplam arzı 999727471.944969. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,85K.

Fork Chain (FORK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Fork Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fork Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fork Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fork Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,11
30 Gün$ 0-%51,01
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Fork Chain (FORK) Nedir?

We $FORK solana. Your second chance.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Fork Chain (FORK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Fork Chain Fiyat Tahmini (USD)

Fork Chain (FORK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Fork Chain (FORK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Fork Chain için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Fork Chain fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Fork Chain (FORK) Token Ekonomisi

Fork Chain (FORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fork Chain (FORK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Fork Chain (FORK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FORK fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FORK / USD güncel fiyatı nedir?
FORK / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Fork Chain varlığının piyasa değeri nedir?
FORK piyasa değeri $ 20,85K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FORK arzı nedir?
Dolaşımdaki FORK arzı, 999,73M USD.
FORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FORK, ATH fiyatı olan 0,00497353 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FORK fiyatı (ATL) nedir?
FORK, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
FORK işlem hacmi nedir?
FORK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FORK bu yıl daha da yükselir mi?
FORK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FORK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:17:24 (UTC+8)

Fork Chain (FORK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

