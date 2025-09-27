Fork Chain (FORK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00497353$ 0,00497353 $ 0,00497353 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,63

Fork Chain (FORK) canlı fiyatı --. FORK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00497353, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FORK son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,11 ve son 7 günde -%45,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fork Chain (FORK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,85K$ 20,85K $ 20,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,85K$ 20,85K $ 20,85K Dolaşım Arzı 999,73M 999,73M 999,73M Toplam Arz 999.727.471,944969 999.727.471,944969 999.727.471,944969

Şu anki Fork Chain piyasa değeri $ 20,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORK arzı 999,73M olup, toplam arzı 999727471.944969. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,85K.