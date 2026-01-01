Bugünkü Fortuna Protocol Fiyatı

Bugünkü Fortuna Protocol (FP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 19,86 değişim gösterdi. Mevcut FP / USD dönüşüm oranı FP başına $ 0 şeklindedir.

Fortuna Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 189.717 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,58M FP şeklindedir. Son 24 saat içinde FP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00162502 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FP, son bir saatte -%14,22 ve son 7 günde -%35,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fortuna Protocol (FP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 189,72K$ 189,72K $ 189,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 193,66K$ 193,66K $ 193,66K Dolaşım Arzı 979,58M 979,58M 979,58M Toplam Arz 999.962.334,353012 999.962.334,353012 999.962.334,353012

