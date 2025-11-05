Forward (FORWARD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010004 - $ 0,00010337
24 sa Düşük $ 0,00010004
24 sa Yüksek $ 0,00010337
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02284765
En Düşük Fiyat $ 0,00006808
Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,20
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,50
Fiyat Değişimi (7 G) -%9,48

Forward (FORWARD) canlı fiyatı $0,00010029. FORWARD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010004 ve en yüksek $ 0,00010337 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FORWARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02284765, en düşük fiyatı ise $ 0,00006808 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FORWARD son bir saatte +%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,50 ve son 7 günde -%9,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Forward (FORWARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 500,88K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 501,44K
Dolaşım Arzı 4,99B
Toplam Arz 5.000.000.000,0

Şu anki Forward piyasa değeri $ 500,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORWARD arzı 4,99B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 501,44K.