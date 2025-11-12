Bugünkü Frenly Fiyatı

Bugünkü Frenly (FRENLY) fiyatı $ 0,01286208 olup, son 24 saatte % 2,37 değişim gösterdi. Mevcut FRENLY / USD dönüşüm oranı FRENLY başına $ 0,01286208 şeklindedir.

Frenly, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.283.761 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M FRENLY şeklindedir. Son 24 saat içinde FRENLY, $ 0,01220994 (en düşük) ile $ 0,01344812 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02528089 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01167246 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRENLY, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde -%6,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Frenly (FRENLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

