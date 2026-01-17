Bugünkü FRIC Fiyatı

Bugünkü FRIC (FRIC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,78 değişim gösterdi. Mevcut FRIC / USD dönüşüm oranı FRIC başına $ 0 şeklindedir.

FRIC, şu anda piyasa değeri açısından $ 865.654 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M FRIC şeklindedir. Son 24 saat içinde FRIC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03571436 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRIC, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%14,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FRIC (FRIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 865,65K$ 865,65K $ 865,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 865,65K$ 865,65K $ 865,65K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.943.702,748795 999.943.702,748795 999.943.702,748795

Şu anki FRIC piyasa değeri $ 865,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FRIC arzı 999,94M olup, toplam arzı 999943702.748795. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 865,65K.