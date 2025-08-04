Frodo the Virtual Samurai (FROG) Nedir?

First Frog on BNB, AI means Animal inteligence - 40% airdropped to Binance Megadrop wallets - 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website. - 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

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Frodo the Virtual Samurai (FROG) Token Ekonomisi

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