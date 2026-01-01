Bugünkü Fud the Pug Fiyatı

Bugünkü Fud the Pug (FUD) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,97 değişim gösterdi. Mevcut FUD / USD dönüşüm oranı FUD başına $ 0 şeklindedir.

Fud the Pug, şu anda piyasa değeri açısından $ 518.852 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 57,50T FUD şeklindedir. Son 24 saat içinde FUD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FUD, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde -%39,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fud the Pug (FUD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 518,85K$ 518,85K $ 518,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 681,19K$ 681,19K $ 681,19K Dolaşım Arzı 57,50T 57,50T 57,50T Toplam Arz 75.490.000.000.000,0 75.490.000.000.000,0 75.490.000.000.000,0

