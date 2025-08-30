SAIL Hakkında Daha Fazla Bilgi

Full Sail Fiyatı (SAIL)

Listelenmedi

1 SAIL / USD Canlı Fiyatı:

$0,02945538
$0,02945538
+%10,501D
USD
Full Sail (SAIL) Canlı Fiyat Grafiği
Full Sail (SAIL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,01

+%10,93

--

--

Full Sail (SAIL) canlı fiyatı $0,02954384. SAIL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02599668 ve en yüksek $ 0,02994574 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02994574, en düşük fiyatı ise $ 0,02599668 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAIL son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,93 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Full Sail (SAIL) Piyasa Bilgileri

$ 2,37M
$ 2,37M

--
--

$ 29,68M
$ 29,68M

80,00M
80,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Full Sail piyasa değeri $ 2,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAIL arzı 80,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,68M.

Full Sail (SAIL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Full Sail / USD fiyat değişimi, $ +0,00291093.
Son 30 gün içerisinde, Full Sail / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Full Sail / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Full Sail / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00291093+%10,93
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Full Sail (SAIL) Nedir?

Full Sail is a next-generation AMM on the Sui blockchain, built to unlock deep liquidity and align incentives through a vote-escrow token model. Backed by the Sui Foundation and incubated by Aftermath Finance, we’re charting the course for sustainable DeFi

Full Sail (SAIL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Full Sail Fiyat Tahmini (USD)

Full Sail (SAIL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Full Sail (SAIL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Full Sail için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Full Sail fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SAIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

Full Sail (SAIL) Token Ekonomisi

Full Sail (SAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Full Sail (SAIL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Full Sail (SAIL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SAIL fiyatı, 0,02954384 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SAIL / USD güncel fiyatı nedir?
SAIL / USD güncel fiyatı $ 0,02954384. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Full Sail varlığının piyasa değeri nedir?
SAIL piyasa değeri $ 2,37M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SAIL arzı nedir?
Dolaşımdaki SAIL arzı, 80,00M USD.
SAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SAIL, ATH fiyatı olan 0,02994574 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SAIL fiyatı (ATL) nedir?
SAIL, ATL fiyatı olan 0,02599668 USD değerine düştü.
SAIL işlem hacmi nedir?
SAIL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SAIL bu yıl daha da yükselir mi?
SAIL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SAIL fiyat tahminine göz atın.
Full Sail (SAIL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.