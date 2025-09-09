FYNI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Fyni AI by Virtuals Logosu

Fyni AI by Virtuals Fiyatı (FYNI)

Listelenmedi

1 FYNI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00441948$0,00441948
+%50,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Fyni AI by Virtuals (FYNI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:31:45 (UTC+8)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00293362$ 0,00293362
24 sa Düşük
$ 0,00454543$ 0,00454543
24 sa Yüksek

$ 0,00293362$ 0,00293362

$ 0,00454543$ 0,00454543

$ 0,00454543$ 0,00454543

$ 0,00293362$ 0,00293362

+%6,93

+%48,96

--

--

Fyni AI by Virtuals (FYNI) canlı fiyatı $0,0043743. FYNI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00293362 ve en yüksek $ 0,00454543 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FYNI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00454543, en düşük fiyatı ise $ 0,00293362 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FYNI son bir saatte +%6,93 değişim gösterdi, 24 saatte +%48,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Piyasa Bilgileri

$ 4,29M
--
$ 4,29M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Fyni AI by Virtuals piyasa değeri $ 4,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FYNI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,29M.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Fyni AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,00143773.
Son 30 gün içerisinde, Fyni AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fyni AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fyni AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00143773+%48,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Nedir?

Meet Fyni — the first-ever Hyper Personalized Financial AI Agent with a complete view of user portfolios across CeFi and DeFi Powered by KryptosConnect, Fyni taps into 5000+ integrations spanning exchanges, wallets, and on/off-chain protocols, giving it the richest financial context of any AI agent

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Fyni AI by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Fyni AI by Virtuals (FYNI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Fyni AI by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Fyni AI by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FYNI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Token Ekonomisi

Fyni AI by Virtuals (FYNI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FYNI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fyni AI by Virtuals (FYNI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Fyni AI by Virtuals (FYNI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FYNI fiyatı, 0,0043743 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FYNI / USD güncel fiyatı nedir?
FYNI / USD güncel fiyatı $ 0,0043743. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Fyni AI by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
FYNI piyasa değeri $ 4,29M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FYNI arzı nedir?
Dolaşımdaki FYNI arzı, 1,00B USD.
FYNI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FYNI, ATH fiyatı olan 0,00454543 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FYNI fiyatı (ATL) nedir?
FYNI, ATL fiyatı olan 0,00293362 USD değerine düştü.
FYNI işlem hacmi nedir?
FYNI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FYNI bu yıl daha da yükselir mi?
FYNI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FYNI fiyat tahminine göz atın.
Fyni AI by Virtuals (FYNI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.