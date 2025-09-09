Fyni AI by Virtuals (FYNI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00293362 $ 0,00293362 $ 0,00293362 24 sa Düşük $ 0,00454543 $ 0,00454543 $ 0,00454543 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00293362$ 0,00293362 $ 0,00293362 24 sa Yüksek $ 0,00454543$ 0,00454543 $ 0,00454543 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00454543$ 0,00454543 $ 0,00454543 En Düşük Fiyat $ 0,00293362$ 0,00293362 $ 0,00293362 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,93 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%48,96 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Fyni AI by Virtuals (FYNI) canlı fiyatı $0,0043743. FYNI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00293362 ve en yüksek $ 0,00454543 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FYNI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00454543, en düşük fiyatı ise $ 0,00293362 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FYNI son bir saatte +%6,93 değişim gösterdi, 24 saatte +%48,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,29M$ 4,29M $ 4,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,29M$ 4,29M $ 4,29M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Fyni AI by Virtuals piyasa değeri $ 4,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FYNI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,29M.