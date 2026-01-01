Bugünkü gBLUE Fiyatı

Bugünkü gBLUE (GBLUE) fiyatı $ 11,08 olup, son 24 saatte % 2,10 değişim gösterdi. Mevcut GBLUE / USD dönüşüm oranı GBLUE başına $ 11,08 şeklindedir.

gBLUE, şu anda piyasa değeri açısından $ 296.498 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 26,77K GBLUE şeklindedir. Son 24 saat içinde GBLUE, $ 11,06 (en düşük) ile $ 11,55 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 11,55 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 8,59 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GBLUE, son bir saatte -%2,59 ve son 7 günde +%17,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

gBLUE (GBLUE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 296,50K$ 296,50K $ 296,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 296,50K$ 296,50K $ 296,50K Dolaşım Arzı 26,77K 26,77K 26,77K Toplam Arz 26.765,24501438946 26.765,24501438946 26.765,24501438946

Şu anki gBLUE piyasa değeri $ 296,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GBLUE arzı 26,77K olup, toplam arzı 26765.24501438946. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 296,50K.