GearUp (GUP) Nedir?

GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike.

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GearUp (GUP) Kaynağı Resmi Websitesi

GearUp (GUP) Token Ekonomisi

GearUp (GUP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GUP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!