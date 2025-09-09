Geez PNutz Fiyatı (PNUTZ)
-%0,03
-%0,64
--
--
Geez PNutz (PNUTZ) canlı fiyatı $0,509754. PNUTZ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,433695 ve en yüksek $ 0,545477 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PNUTZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,571582, en düşük fiyatı ise $ 0,433695 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PNUTZ son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Geez PNutz piyasa değeri $ 185,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNUTZ arzı 364,00K olup, toplam arzı 364000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 185,98K.
Gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ -0,0033035711706105.
Son 30 gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0033035711706105
|-%0,64
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.
