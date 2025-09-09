Geez PNutz (PNUTZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,433695 24 sa Yüksek $ 0,545477 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,571582 En Düşük Fiyat $ 0,433695 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,64 Fiyat Değişimi (7 G) --

Geez PNutz (PNUTZ) canlı fiyatı $0,509754. PNUTZ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,433695 ve en yüksek $ 0,545477 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PNUTZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,571582, en düşük fiyatı ise $ 0,433695 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PNUTZ son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Geez PNutz (PNUTZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 185,98K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 185,98K Dolaşım Arzı 364,00K Toplam Arz 364.000,0

Şu anki Geez PNutz piyasa değeri $ 185,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNUTZ arzı 364,00K olup, toplam arzı 364000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 185,98K.