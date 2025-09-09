PNUTZ Hakkında Daha Fazla Bilgi

PNUTZ Fiyat Bilgileri

PNUTZ Whitepaper

PNUTZ Resmi Websitesi

PNUTZ Token Ekonomisi

PNUTZ Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Geez PNutz Logosu

Geez PNutz Fiyatı (PNUTZ)

Listelenmedi

1 PNUTZ / USD Canlı Fiyatı:

$0,509502
$0,509502$0,509502
-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Geez PNutz (PNUTZ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:31:51 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,433695
$ 0,433695$ 0,433695
24 sa Düşük
$ 0,545477
$ 0,545477$ 0,545477
24 sa Yüksek

$ 0,433695
$ 0,433695$ 0,433695

$ 0,545477
$ 0,545477$ 0,545477

$ 0,571582
$ 0,571582$ 0,571582

$ 0,433695
$ 0,433695$ 0,433695

-%0,03

-%0,64

--

--

Geez PNutz (PNUTZ) canlı fiyatı $0,509754. PNUTZ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,433695 ve en yüksek $ 0,545477 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PNUTZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,571582, en düşük fiyatı ise $ 0,433695 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PNUTZ son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Geez PNutz (PNUTZ) Piyasa Bilgileri

$ 185,98K
$ 185,98K$ 185,98K

--
----

$ 185,98K
$ 185,98K$ 185,98K

364,00K
364,00K 364,00K

364.000,0
364.000,0 364.000,0

Şu anki Geez PNutz piyasa değeri $ 185,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNUTZ arzı 364,00K olup, toplam arzı 364000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 185,98K.

Geez PNutz (PNUTZ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ -0,0033035711706105.
Son 30 gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Geez PNutz / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0033035711706105-%0,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Geez PNutz (PNUTZ) Nedir?

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Geez PNutz (PNUTZ) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Geez PNutz Fiyat Tahmini (USD)

Geez PNutz (PNUTZ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Geez PNutz (PNUTZ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Geez PNutz için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Geez PNutz fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PNUTZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

Geez PNutz (PNUTZ) Token Ekonomisi

Geez PNutz (PNUTZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PNUTZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Geez PNutz (PNUTZ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Geez PNutz (PNUTZ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PNUTZ fiyatı, 0,509754 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PNUTZ / USD güncel fiyatı nedir?
PNUTZ / USD güncel fiyatı $ 0,509754. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Geez PNutz varlığının piyasa değeri nedir?
PNUTZ piyasa değeri $ 185,98K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PNUTZ arzı nedir?
Dolaşımdaki PNUTZ arzı, 364,00K USD.
PNUTZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PNUTZ, ATH fiyatı olan 0,571582 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PNUTZ fiyatı (ATL) nedir?
PNUTZ, ATL fiyatı olan 0,433695 USD değerine düştü.
PNUTZ işlem hacmi nedir?
PNUTZ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PNUTZ bu yıl daha da yükselir mi?
PNUTZ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PNUTZ fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:31:51 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.