Bugünkü GET Protocol Fiyatı

Bugünkü GET Protocol (GET) fiyatı $ 0,074204 olup, son 24 saatte % 1,35 değişim gösterdi. Mevcut GET / USD dönüşüm oranı GET başına $ 0,074204 şeklindedir.

GET Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 228.085 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,07M GET şeklindedir. Son 24 saat içinde GET, $ 0,073003 (en düşük) ile $ 0,07457 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 10,02 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01128151 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GET, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GET Protocol (GET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 228,09K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,70M Dolaşım Arzı 3,07M Toplam Arz 22.926.929,0

