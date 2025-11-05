GHOSTFI (GHOSTFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%14,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,64

GHOSTFI (GHOSTFI) canlı fiyatı --. GHOSTFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GHOSTFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GHOSTFI son bir saatte +%0,96 değişim gösterdi, 24 saatte +%14,01 ve son 7 günde -%29,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GHOSTFI (GHOSTFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 94,30K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 94,30K Dolaşım Arzı 999,80M Toplam Arz 999.798.790,9424254

Şu anki GHOSTFI piyasa değeri $ 94,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GHOSTFI arzı 999,80M olup, toplam arzı 999798790.9424254. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 94,30K.