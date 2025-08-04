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Gia by DexFi Fiyatı (GIA)

Listelenmedi

Gia by DexFi (GIA) Canlı Fiyat Grafiği

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+%5,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gia by DexFi (GIA) Fiyatı

Gia by DexFi (GIA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 330,51K USD piyasa değerine sahiptir. GIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gia by DexFi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,68
Gia by DexFi 24 saatlik fiyat değişimi
100,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gia by DexFi (GIA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gia by DexFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gia by DexFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gia by DexFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gia by DexFi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%7,68
30 Gün$ 0+%58,11
60 Gün$ 0+%36,01
90 Gün$ 0--

Gia by DexFi (GIA) Fiyat Analizi

En güncel Gia by DexFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%3,79

+%7,68

-%13,36

Gia by DexFi (GIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 330,51K
$ 330,51K$ 330,51K

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100,00B
100,00B 100,00B

Gia by DexFi (GIA) Nedir?

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

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Gia by DexFi (GIA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gia by DexFi (GIA) Token Ekonomisi

Gia by DexFi (GIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GIA / VND
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1 GIA / AUD
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1 GIA / GBP
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1 GIA / EUR
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1 GIA / USD
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1 GIA / MYR
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1 GIA / TRY
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1 GIA / JPY
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1 GIA / ARS
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1 GIA / RUB
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1 GIA / INR
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1 GIA / BRL
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1 GIA / CAD
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1 GIA / BDT
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1 GIA / NGN
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1 GIA / UAH
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1 GIA / VES
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1 GIA / CLP
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1 GIA / PKR
Rs--
1 GIA / KZT
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1 GIA / THB
฿--
1 GIA / TWD
NT$--
1 GIA / AED
د.إ--
1 GIA / CHF
Fr--
1 GIA / HKD
HK$--
1 GIA / MAD
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1 GIA / MXN
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1 GIA / PLN
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1 GIA / RON
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1 GIA / SEK
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1 GIA / BGN
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1 GIA / HUF
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1 GIA / CZK
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1 GIA / KWD
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1 GIA / ILS
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