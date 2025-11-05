GIGAGIRL (GIGI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%59,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%59,78

GIGAGIRL (GIGI) canlı fiyatı --. GIGI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GIGI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GIGI son bir saatte +%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,83 ve son 7 günde -%59,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GIGAGIRL (GIGI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 58,64K$ 58,64K $ 58,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 58,64K$ 58,64K $ 58,64K Dolaşım Arzı 997,00M 997,00M 997,00M Toplam Arz 996.998.983,399784 996.998.983,399784 996.998.983,399784

Şu anki GIGAGIRL piyasa değeri $ 58,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIGI arzı 997,00M olup, toplam arzı 996998983.399784. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 58,64K.