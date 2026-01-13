Bugünkü Ginnan Fiyatı

Bugünkü Ginnan (GINNAN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GINNAN / USD dönüşüm oranı GINNAN başına $ 0 şeklindedir.

Ginnan, şu anda piyasa değeri açısından $ 38.932 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00T GINNAN şeklindedir. Son 24 saat içinde GINNAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GINNAN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ginnan (GINNAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,93K$ 38,93K $ 38,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,93K$ 38,93K $ 38,93K Dolaşım Arzı 1,00T 1,00T 1,00T Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Şu anki Ginnan piyasa değeri $ 38,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GINNAN arzı 1,00T olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,93K.