Bugünkü glegle Fiyatı

Bugünkü glegle (GLEGLE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 7,78 değişim gösterdi. Mevcut GLEGLE / USD dönüşüm oranı GLEGLE başına $ 0 şeklindedir.

glegle, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.254 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M GLEGLE şeklindedir. Son 24 saat içinde GLEGLE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GLEGLE, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

glegle (GLEGLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,25K$ 27,25K $ 27,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,25K$ 27,25K $ 27,25K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.599,674281 999.986.599,674281 999.986.599,674281

Şu anki glegle piyasa değeri $ 27,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLEGLE arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986599.674281. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,25K.