Bugünkü Global Entertainment Token Fiyatı

Bugünkü Global Entertainment Token (GET) fiyatı $ 0,0016887 olup, son 24 saatte % 7,20 değişim gösterdi. Mevcut GET / USD dönüşüm oranı GET başına $ 0,0016887 şeklindedir.

Global Entertainment Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.591.268 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,14B GET şeklindedir. Son 24 saat içinde GET, $ 0,00149894 (en düşük) ile $ 0,00218178 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01462799 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00057058 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GET, son bir saatte +%0,81 ve son 7 günde +%34,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Global Entertainment Token (GET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,59M$ 3,59M $ 3,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,75M$ 16,75M $ 16,75M Dolaşım Arzı 2,14B 2,14B 2,14B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

