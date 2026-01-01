Bugünkü GMONAD Fiyatı

Bugünkü GMONAD (GMONAD) fiyatı $ 0,00000163 olup, son 24 saatte % 9,01 değişim gösterdi. Mevcut GMONAD / USD dönüşüm oranı GMONAD başına $ 0,00000163 şeklindedir.

GMONAD, şu anda piyasa değeri açısından $ 163.151 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B GMONAD şeklindedir. Son 24 saat içinde GMONAD, $ 0,00000157 (en düşük) ile $ 0,00000179 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002042 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000156 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GMONAD, son bir saatte -%2,27 ve son 7 günde -%30,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GMONAD (GMONAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 163,15K$ 163,15K $ 163,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 163,15K$ 163,15K $ 163,15K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki GMONAD piyasa değeri $ 163,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GMONAD arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 163,15K.