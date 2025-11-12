Bugünkü GOATxAI Fiyatı

Bugünkü GOATxAI (GOAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,87 değişim gösterdi. Mevcut GOAI / USD dönüşüm oranı GOAI başına -- şeklindedir.

GOATxAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 81.088 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 769,51M GOAI şeklindedir. Son 24 saat içinde GOAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOAI, son bir saatte +%1,63 ve son 7 günde +%3,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GOATxAI (GOAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 81,09K$ 81,09K $ 81,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,67K$ 93,67K $ 93,67K Dolaşım Arzı 769,51M 769,51M 769,51M Toplam Arz 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

