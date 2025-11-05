GobStrategy (GOBSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00067524 $ 0,00067524 $ 0,00067524 24 sa Düşük $ 0,00081158 $ 0,00081158 $ 0,00081158 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00067524$ 0,00067524 $ 0,00067524 24 sa Yüksek $ 0,00081158$ 0,00081158 $ 0,00081158 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0075855$ 0,0075855 $ 0,0075855 En Düşük Fiyat $ 0,00067524$ 0,00067524 $ 0,00067524 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,45 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,45

GobStrategy (GOBSTR) canlı fiyatı $0,00070581. GOBSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00067524 ve en yüksek $ 0,00081158 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOBSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0075855, en düşük fiyatı ise $ 0,00067524 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOBSTR son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,60 ve son 7 günde -%26,45 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GobStrategy (GOBSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 605,26K$ 605,26K $ 605,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 605,26K$ 605,26K $ 605,26K Dolaşım Arzı 853,97M 853,97M 853,97M Toplam Arz 853.967.594,807522 853.967.594,807522 853.967.594,807522

Şu anki GobStrategy piyasa değeri $ 605,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOBSTR arzı 853,97M olup, toplam arzı 853967594.807522. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 605,26K.