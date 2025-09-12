GoChain (GO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00116696 $ 0,00116696 $ 0,00116696 24 sa Düşük $ 0,00116912 $ 0,00116912 $ 0,00116912 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00116696$ 0,00116696 $ 0,00116696 24 sa Yüksek $ 0,00116912$ 0,00116912 $ 0,00116912 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,115975$ 0,115975 $ 0,115975 En Düşük Fiyat $ 0,00077047$ 0,00077047 $ 0,00077047 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,57 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,57

GoChain (GO) canlı fiyatı $0,00116883. GO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00116696 ve en yüksek $ 0,00116912 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,115975, en düşük fiyatı ise $ 0,00077047 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GO son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde +%1,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GoChain (GO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Dolaşım Arzı 1,32B 1,32B 1,32B Toplam Arz 1.323.557.619,0 1.323.557.619,0 1.323.557.619,0

Şu anki GoChain piyasa değeri $ 1,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GO arzı 1,32B olup, toplam arzı 1323557619.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.