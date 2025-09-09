Golddigger Fiyatı (GDIG)
-%0,07
+%19,17
--
--
Golddigger (GDIG) canlı fiyatı $0,00081144. GDIG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00067875 ve en yüksek $ 0,00083905 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GDIG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00083905, en düşük fiyatı ise $ 0,00067875 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GDIG son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,17 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Golddigger piyasa değeri $ 818,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GDIG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 818,90K.
Gün içerisinde, Golddigger / USD fiyat değişimi, $ +0,00013055.
Son 30 gün içerisinde, Golddigger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Golddigger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Golddigger / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00013055
|+%19,17
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold. Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement. With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.
Golddigger (GDIG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GDIG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
