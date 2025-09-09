Golddigger (GDIG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00067875 $ 0,00067875 $ 0,00067875 24 sa Düşük $ 0,00083905 $ 0,00083905 $ 0,00083905 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00067875$ 0,00067875 $ 0,00067875 24 sa Yüksek $ 0,00083905$ 0,00083905 $ 0,00083905 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00083905$ 0,00083905 $ 0,00083905 En Düşük Fiyat $ 0,00067875$ 0,00067875 $ 0,00067875 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,17 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Golddigger (GDIG) canlı fiyatı $0,00081144. GDIG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00067875 ve en yüksek $ 0,00083905 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GDIG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00083905, en düşük fiyatı ise $ 0,00067875 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GDIG son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,17 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Golddigger (GDIG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 818,90K$ 818,90K $ 818,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 818,90K$ 818,90K $ 818,90K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Golddigger piyasa değeri $ 818,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GDIG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 818,90K.