goodcryptoX (GOOD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,155554 $ 0,155554 $ 0,155554 24 sa Düşük $ 0,170017 $ 0,170017 $ 0,170017 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,155554$ 0,155554 $ 0,155554 24 sa Yüksek $ 0,170017$ 0,170017 $ 0,170017 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,186012$ 0,186012 $ 0,186012 En Düşük Fiyat $ 0,059693$ 0,059693 $ 0,059693 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,71 Fiyat Değişimi (7 G) +%165,43 Fiyat Değişimi (7 G) +%165,43

goodcryptoX (GOOD) canlı fiyatı $0,164452. GOOD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,155554 ve en yüksek $ 0,170017 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOOD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,186012, en düşük fiyatı ise $ 0,059693 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOOD son bir saatte -%1,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,71 ve son 7 günde +%165,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

goodcryptoX (GOOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,49M$ 3,49M $ 3,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 164,45M$ 164,45M $ 164,45M Dolaşım Arzı 21,24M 21,24M 21,24M Toplam Arz 999.994.807,43233 999.994.807,43233 999.994.807,43233

Şu anki goodcryptoX piyasa değeri $ 3,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOOD arzı 21,24M olup, toplam arzı 999994807.43233. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 164,45M.