GOON (GOON) Nedir?

PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'

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GOON (GOON) Kaynağı Resmi Websitesi

GOON (GOON) Token Ekonomisi

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