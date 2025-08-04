Goose Finance (EGG) Nedir?

Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.

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Goose Finance (EGG) Kaynağı Resmi Websitesi

Goose Finance (EGG) Token Ekonomisi

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