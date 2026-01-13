Bugünkü Gora Fiyatı

Bugünkü Gora (GORA) fiyatı $ 0,0069515 olup, son 24 saatte % 3,25 değişim gösterdi. Mevcut GORA / USD dönüşüm oranı GORA başına $ 0,0069515 şeklindedir.

Gora, şu anda piyasa değeri açısından $ 264.157 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 38,00M GORA şeklindedir. Son 24 saat içinde GORA, $ 0,00678344 (en düşük) ile $ 0,00723015 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,750305 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00515946 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GORA, son bir saatte +%0,52 ve son 7 günde -%7,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gora (GORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 264,16K$ 264,16K $ 264,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 695,15K$ 695,15K $ 695,15K Dolaşım Arzı 38,00M 38,00M 38,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Gora piyasa değeri $ 264,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GORA arzı 38,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 695,15K.