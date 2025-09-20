GPU AI (GPUAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00082166 $ 0,00082166 $ 0,00082166 24 sa Düşük $ 0,00082166 $ 0,00082166 $ 0,00082166 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00082166$ 0,00082166 $ 0,00082166 24 sa Yüksek $ 0,00082166$ 0,00082166 $ 0,00082166 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0127499$ 0,0127499 $ 0,0127499 En Düşük Fiyat $ 0,00069074$ 0,00069074 $ 0,00069074 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

GPU AI (GPUAI) canlı fiyatı $0,00082166. GPUAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00082166 ve en yüksek $ 0,00082166 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GPUAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0127499, en düşük fiyatı ise $ 0,00069074 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GPUAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GPU AI (GPUAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 821,66K$ 821,66K $ 821,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 821,66K$ 821,66K $ 821,66K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GPU AI piyasa değeri $ 821,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GPUAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 821,66K.